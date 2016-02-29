В Одеському регіоні вже 40 померлих від ускладнень пандемічного грипу

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень пандемічного грипу A(H1N1) збільшилася до 40 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області, всього зареєстровано 42 летальних випадки серед дорослого населення. З них 28 – в Одесі, інші в містах і районах області.

З них лабораторно підтверджений вірус А/H1N1-пандемічний у 40 осіб, ще у 2 сезонний.

«Всі випадки, в основному, пов'язані з пізнім зверненням хворих за медичною допомогою», - зазначили в управлінні.

В Одесі захворюваність на грип та ГРВІ минулого тижня залишилася практично на рівні попереднього тижня, серед дорослого населення відзначається зниження на 15,8%. Серед дітей до 17 років зареєстровано зростання захворюваності на 7,6%. Питома вага захворілих дітей становить 74,4%.

Загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області нижчий за епідемічний поріг на 47,2%. Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано на жодній адміністративній території. Продовжується тенденція до зниження захворюваності.

За даними моніторингу вірусологічних досліджень продовжується одночасно циркуляція вірусів грипу А і В, але основним є вірус грипу А/H1N1-пандемічний (93,4%).

В лікувально-профілактичних закладах області продовжують діяти обмежувальні заходи (масочний режим, заборона відвідування хворих в стаціонарах, посилення протиепідемічного режиму - вологе прибирання з дезінфікуючими засобами, провітрювання, ультрафіолетове опромінення).

У зв'язку з відсутністю понад 30% учнів через захворюваність на грип і ГРВІ тимчасово припинено навчальний процес тільки в 2-х навчальних закладах (у Білгородському і Кілійському районах області).

Крім того, тимчасово призупинено навчальний процес у 29 окремих класах 11 шкіл (у чотирьох школах Одеси і в шести школах області).

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у школах Одеси знято карантин, який було запроваджено з метою запобігання поширенню захворюваності на грип і ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А(H1N1). У регіоні зареєстровано найбільшу в Україні кількість смертей від таких ускладнень.