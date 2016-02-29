У нашій державі створили "Українську мережу за права дитини"

9 міжнародних та вітчизняних громадських організацій і благодійних фондів об'єдналися в «Українську мережу за права дитини».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління «Української мережі за права дитини» Дар'я Касьянова - керівник програм і проектів Фонду Ріната Ахметова.

До «Української мережі за права дитини» увійшли: German Polish Ukrainian Society (зокрема, структурний осередок «Німецько-Польсько-Українського товариства» в Україні, який займається питаннями поліпшення становища дітей та сімей, які опинилися у складних обставинах); міжнародна організація «Право на здоров’я», яка займається захистом прав громадян у сфері охорони здоров’я, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах; український фонд «Благополуччя дітей»; ВГО «Магнолія» - працює у сфері захисту прав дітей на безпеку, виховання в сім’ї; ГО «Ліга соціальних працівників України»; МБО "Партнерство "Кожній дитині" (представництво благодійної організації Великої Британії); благодійного фонду «СОС Дитячі містечка»; БО «Надія і житло для дітей»; Фонд Ріната Ахметова.

Як зазначали на прес-конференції представники цих організацій, підставою для створення спільної мережі стали численні факти втягування дітей у воєнний конфлікт, факти жорстокого поводження з дітьми на мирній території України, а також численні випадки, коли через бідність батьки змушені відправляти своїх дітей до інтернатних закладів.

«Попри те, що Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини, діти залишаються найбільш незахищеними громадянами нашої країни. Незважаючи на воєнний конфлікт та економічну нестабільність, права дітей повинні мати першочерговість вирішення», - зазначила Касьянова.

За словами заступника директора МБО «Партнерство «Кожній дитині» Зінаїди Кияниці, новий закон №936 щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який підписаний минулого тижня президентом України, передбачає системні зміни в цьому напрямку, але потребує зусиль для впровадження. У свою чергу «Українська мережа за права дитини», додала вона, готова взяти активну участь в запланованих змінах в цій сфері.

«Основна квінтесенція цього закону виписана таким чином, що в центрі уваги – дитина, дитина в контексті сім’ї. Кожна сім’я може потрапити в складні життєві обставини і потребувати послуг. Держава і громада мають надати такі послуги для того, щоб захистити дитину, забезпечити в повній мірі її права», - сказала Кияниця.

«Щоб цей закон почав працювати ефективно, потрібно докласти зусиль, напрацювати норми. І ми своєю чергою готові брати участь в розробці цих змін, поділитися своїм досвідом та можливостями», - підкреслила Касьянова.

За словами виконавчого директора СО «Німецько-Польсько-Українського товариства» в Україні Андре Поддубного, новостворене об’єднання відкрито для співпраці з іншими організаціями та фондами. На сьогодні вже розроблено схеми взаємодії між членами мережі. Це взаємодія як на регіональному, так і на міжрегіональному рівнях.