Завтра в Києві очікується до 8° тепла
16:14, 29 лютого 2016Новини регіонів
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За прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощ.
Завтра у Києві часом дощ / Фото: УНІАН
У вівторок, 1 березня, в Києві очікується вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, пориви вітру до 15-20 м/сек.
Читайте такожЛьвівський бабак Мишко прогнозує ранню веснуЯк повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощ.
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