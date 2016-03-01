На облаштування першого хоспісу в Одесі необхідно 9 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак. За його словами, зокрема, хоспіс для людей з важкими судинними і серцево-судинними захворюваннями облаштують на території міської клінічної лікарні № 3.

«Це відділення є першим кроком у забезпеченні якісним медичним обслуговуванням пацієнтів, що перенесли інсульт. Це люди, які не можуть бути забезпечені медичною допомогою і доглядом силами членів сім'ї», – зазначив Шпак.

За його словами, на облаштування і забезпечення обладнання відділення потрібно близько 9 млн грн. До роботи входять капітальна реконструкція каналізаційної та водопровідної системи, встановлення ліфта.

Читайте такожДо Одеси з німецького Регенсбурга прибула гуманітарна допомога для створення хоспісного відділенняЯк повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року в Одесу з Регенсбурга прибула гуманітарна допомога для створення хоспісного відділення. Як повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міськради, дві 40-тонних вантажівки доставили з Німеччини 78 спеціалізованих лікарняних ліжок для догляду за лежачими хворими, матраци, тумбочки і 34 коробки з постільною білизною та одягом для медичного персоналу.