На Житомирщині розпочалися дні боротьби з глаукомою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, з 29 лютого по 12 березня в області пройдуть дні боротьби з глаукомою, протягом яких в медичних закладах Житомирщини усім бажаючим безкоштовно проводитиметься вимірювання внутрішньоочного тиску.

Зокрема, впродовж тижня з 29 лютого по 4 березня з 9-ї до 14-ї години, у кабінеті № 523 консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського безкоштовно та без будь-яких направлень і попереднього запису в реєстратурі усі бажаючі можуть взяти участь в акції з вимірювання внутрішньоочного тиску.

Читайте такожДослідження показало, що любителі собак не схильні до глаукомиДослідження як звичайним, так і безконтактним, тобто дистанційним методом за допомогою сучасного обладнання буде проводити лікар-офтальмолог. Для кваліфікованого надання допомоги населенню з підвищеним ВОТ в області працюють спеціалізовані глаукомні кабінети. Загалом у 2015 році в області функціонувало 24 долікарських та 6 глаукомних кабінетів, де вимірюється внутрішньоочний тиск.

Всього станом на 01.01.2016 року на диспансерному обліку в Житомирській області з приводу глаукоми перебувають 6 тис 645 осіб.

За необхідності консервативного і хірургічного лікування пацієнти скеровуються в очні відділення стаціонарів, зокрема до центру мікрохірургії ока Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

Читайте такожІталійські вчені встановили, що регулярні заняття у спортзалі поліпшують зірУ 2015 році з приводу глаукоми було прооперовано 434 особи, стаціонарно проліковано 1307 пацієнтів.

Довідка УНІАН. За даними Міжрегіональної громадської організації «Асоціація хворих глаукомою», в даний час глаукома – одна з основних причин сліпоти та слабкозорості. Кількість глаукомних хворих у світі вже сягає 100 млн чоловік. При цьому з 28 млн сліпих у світі майже кожен п’ятий втратив зір саме через глаукому. Глаукома – захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску.