В Одесі влада планує закупити 60 тис. доз вакцини БЦЖ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак.

За його словами, препарат придбають за рахунок прибутку, отриманого комунальним підприємством «Одесфарм», - 1,15 млн грн.

Як пояснив Шпак, в 2014-2015 роках Міністерство охорони здоров'я кошти не виділяло, а новостворена партія дозволить прищепити всіх дітей, народжених за вказаний період і всіх новонароджених 2016 року.

Читайте такожДо Одеси з Грузії надійшли 25 тис. вакцин проти туберкульозу, кашлюку та поліомієлітуВ даний час вакцина виробництва РФ перебуває в Києві, на складі. У березні постачальник повинен отримати на препарат сертифікат і вакцина надійде в місто.

Довідка УНІАН. БЦЖ — вакцина проти туберкульозу, приготовлена із штаму ослабленої живої коров'ячої туберкульозної палички, яка практично втратила вірулентність для людини, будучи спеціально вирощеною в штучному середовищі.