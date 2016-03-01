У Чернігівській області в непрацюючому дитячому садку виявили 0,5 кг ртуті
11:24, 01 березня 2016Новини регіонів
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У підвальному приміщенні недіючого дитячого садка вчора місцеві жителі виявили невідому речовину сріблястого кольору, схожу на ртуть.
Фахівці відділення з радіаційного та хімічного захисту Управління ДСНС в області зібрали майже 0,5 кг ртуті / Фото: kachestvo.ru
У Чернігівській області в будинку непрацюючого дитсадка виявлено 0,5 кг ртуті.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, на території Голубицької сільської ради Ріпкинського району у підвальному приміщенні недіючого дитячого садка вчора місцеві жителі виявили невідому речовину сріблястого кольору, схожу на ртуть.
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