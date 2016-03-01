У Чернігівській області в непрацюючому дитячому садку виявили 0,5 кг ртуті

У Чернігівській області в будинку непрацюючого дитсадка виявлено 0,5 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, на території Голубицької сільської ради Ріпкинського району у підвальному приміщенні недіючого дитячого садка вчора місцеві жителі виявили невідому речовину сріблястого кольору, схожу на ртуть.

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