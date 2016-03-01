У Закарпатті на 1-2 березня оголошено штормове попередження через сильні опади та лавинонебезпеку.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області з посиланням на прогнози Закарпатського гідрометеоцентру.

Як йдеться у повідомленні, впродовж 1-го березня по всій області очікуються сильні дощі, вдень у горах місцями з переходом у мокрий сніг. Також очікується посилення вітру місцями до 15-20 м/с.

З огляду на опади, впродовж 1-2 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 метра (над рівнями 29 лютого станом на 8.00).

«У нижніх течіях Боржави очікується початковий вихід води на заплаву. В нижніх течіях Латориці утримаються високі рівні з підвищенням на 0,4-0,6 метра протягом 2-4 березня, збережеться значний шар води на заплаві міждамбового простору», додали в УДСНС.

Крім того, за даними Закарпатського гідрометцентру, впродовж 1 березня в Закарпатті зберігається ІІІ, підвищений ступінь лавинонебезпеки.

«Розподіл снігу по експозиціях i висотних зонах дуже нерівномірний, відмічаються великі карнизи і надуви. Сніговий покрив на крутих схилах недостатньо закріплений та не ущільнений. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Можливе спонтанне сходження малих та окремих середніх лавин та карнизів», - уточнили синоптики.