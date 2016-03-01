У Чернівецькій області зафіксували 14 летальних випадків пандемічного грипу

У Чернівецькій області зафіксували 14-й випадок смерті від ускладнень пандемічного грипу А(H1N1) з початку епідемічного сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

«З початку епідсезону по області зареєстровано 14 летальних випадків від ускладнень грипу (вірусних пневмоній), які лабораторно підтверджені. У Чернівцях - сім смертей, у Сокирянському районі - чотири, Вижницькому, Кельменецькому, Сторожинецькому районах - по одному випадку», - повідомила медик.

«Люди досі хворіють на грип. Нам практично щодня повідомляють про нові випадки захворювання», - додала Гопко.

У той же час лікар повідомила, що захворюваність на грип та ГРВІ по всій Чернівецькій області нижча епідпорогу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 лютого в Чернівецькій області медики підтвердили 12 випадків смерті від пандемічного грипу А(H1N1).