У Черкаській області кількість летальних випадків від грипу А(H1N1) збільшилася до 11

У Черкаській області з початку епідемічного сезону зафіксовано 11 випадків смерті від ускладнень пандемічного грипу A(H1N1).

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі області, минулого тижня зареєстровано два вірусологічно підтверджені летальні випадки від ускладнень грипу в Умані і в Звенигородському районі. У відібраному матеріалі виявлено вірус грипу А(H1N1)-пандемічний.

Всього з початку епідсезону через ускладнення від пандемічного грипу в області померло 11 осіб старших вікових груп: 4 - у Черкасах, по 2 - у Смілі та Умані, по одному - в Городищенському, Звенигородському та Чорнобаївському районах.

В цілому захворюваність на грип та ГРВІ по Черкаській області нижча епідпорогу на 35%. Тільки в Городищенському (на 23%) і в Маньківському (на 8%) районах області зареєстровано перевищення епідпорогу.