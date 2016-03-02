В Одесі 29 лютого народилося 29 дітей. Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, в останній день зими у п'яти міських пологових будинках Одеси 29 лютого на світ з'явилося 29 новонароджених.

«В останній день зими, який настає тільки раз в 4 роки, населення Одеси поповнили 15 хлопчиків і 14 дівчаток. Найбільша кількість пологів у цей день прийнята в одеському пологовому будинку №7, де побачили світ 10 новонароджених», - відзначили в департаменті.