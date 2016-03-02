500 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова дітям Донбасу

Станом на 2 березня 2016 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 500204 дитячих продуктових набори, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Допомога призначена сім'ям з дітьми віком від народження до 35 місяців на підконтрольних територіях, лінії зіткнення і переселенцям в мирних населених пунктах Донбасу. Про це в ході прес-брифінгу розповіла координатор Штабу Римма Філь.

«Максимально допомагати найбільш бідним і незахищеним, в першу чергу дітям, ‒ така філософія Ріната Ахметова та Гуманітарного штабу. Діти найбільше страждають від війни, чи це діти-переселенці чи маленькі жителі неконтрольованих територій. За цією цифрою, 500 тисяч виданих дитячих наборів, – величезна кількість малят, які дуже потребують допомоги, і зусилля, які прикладає Гуманітарний штаб, щоб допомогти сім'ям з дітьми вижити в умовах бойових дій, економічної блокади і соціальної незахищеності», ‒ сказала Римма Філь.

Читайте такожШтаб Ахметова підтримує ініціативу ЮНІСЕФ по грудному вигодовуванню в зоні військових дійГуманітарна допомога продуктами – наймасштабніша програма Штабу. Кожні 35 днів дитячі продуктові набори від Штабу отримують близько 30 тисяч сімей з малюками. 85% з них – жителі непідконтрольних територій, які гостро потребують продуктової гуманітарної допомоги. Найбільш затребувані дитячі набори в таких містах, як Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Шахтарськ, Харцизьк, Комсомольський, Маріуполь, Торез, Ясинувата, а також населені пункти «сірої зони».

З початку 2016 року «мобільні» бригади волонтерів видають дитячі продуктові набори не тільки на підконтрольних територіях Донбасу, а й на мирній території, і в «сірій» зоні.

Читайте такожПонад 400 тисяч продуктових наборів у лютому доставив на Донбас штаб Ахметова«В минулому році мобільні бригади видачі допомоги стали одним з пріоритетів роботи Гуманітарного штабу. Ми побачили, наскільки затребувана допомогу у віддалених селищах і селах. Чим менший населений пункт і сильніше він постраждав від війни, тим більша потреба сімей. Страшно бачити, як сильно люди потребують звичайних продуктів», ‒ підкреслила Римма Філь.

За словами координатора, продуктову допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова отримують не тільки малюки у віці 35 місяців, а і діти до 18 років пільгових категорій: інваліди, сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. За весь час роботи Штабу Ріната Ахметова 140 715 сімей з дітьми отримали набори виживання.