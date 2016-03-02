У березні Штаб Ахметова доставить жителям Донбасу 400 тисяч наборів виживання

225 фур з 400 тисячами продуктових наборів для жителів Донбасу в березні відправить Штаб Ріната Ахметова. Мобільні бригади волонтерів відвідають 67 населених пунктів у Донецькій області. Детально про плани надання допомоги протягом березня під час прес-брифінгу розповіла координатор Штабу Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Сьогодні лише другий день березня і вже друга автоколона Гуманітарного штабу вирушила на Донбас. Вона везе 30 тисяч продуктових наборів. Всього протягом березня буде відправлено 225 двадцатитонних машин. Ми продовжуємо видавати нашу допомогу всім, хто її потребує по обидві сторони лінії зіткнення. Це «сіра зона», міста і селища, де складна обстановка», ‒ сказала Римма Філь.

З доставлених протягом місяця 4,5 тис. тонн продуктів буде сформовано 365 тисяч дорослих наборів і 35 тисяч наборів для малюків та мам, що годують.

Читайте також500 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова дітям ДонбасуЗавдяки мобільним бригадам Штабу Ахметова допомогу отримають 13 тисяч осіб у Донецькій області. Серед них близько 1,5 тисяч малюків від 0 до 35 місяців і годуючих мам. Допомогу планується видати в 67 населених пунктах. Це села «сірої зони», віддалені райони на непідконтрольній території та міста області, де проживає велика кількість переселенців.

У «сіру зону» планується 7 виїздів, серед яких Верхньоторецьке, Новотроїцьке, Кірове, Погоди, Ольгинка. Допомога туди буде доставлена повторно, оскільки села перебувають на лінії зіткнення і умови життя людей, як і раніше, складні.

Також продукти будуть доставлені в населені пункти Донецької області, де багато переселенців: Красноармійськ, Костянтинівка, Краматорськ, Артемівськ, ряд сіл Слов'янського району. З графіками виїздів мобільних волонтерів в березні можна ознайомитися за посиланням.

Станом на 2 березня 2016 року Штаб Ріната Ахметова видав 6 млн 695 тис. дорослих і 500 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.