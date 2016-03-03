На Волині рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідемічного порогу на 1%

У Волинській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед населення нижчий епідемічного порогу на 1%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держсанепідслужби у Волинській області, за даними оперативного моніторингу кількість випадків важких гострих респіраторних інфекцій протягом останнього тижня зменшилася на 40%, кількість пневмоній - на 42%, нових повідомлень про загиблих не надходило. Число госпіталізованих хворих скоротилася на 38%, у тому числі дітей на 30%. При цьому протягом 22-29 лютого темпи зниження захворюваності дещо сповільнилися. Аналіз захворюваності свідчить про збільшення серед хворих частки дітей з 58 до 63%.

На тлі зниження захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями залишаються перевищеними епідемічні пороги в 2 районах області, а саме в Ковельському на 4,2% і Горохівському на 7,4%.

Зараз відновлено навчання у всіх дитячих навчальних закладах, а обмежувальні заходи застосовувалися в 641 навчальному закладі.

Як наголошується в повідомленні, з початку епідемічного сезону (28.09.2015 - 29.02.2016 року) в області на грип та ГРВІ перехворіло 12,2% населення. Із загальної кількості захворілих - понад 60% становлять діти віком до 17 років. За цей же період госпіталізовано 4,3 тис. хворих, 66% з яких-діти до 17 років.

Всього з підозрою на грип в області померло 10 осіб. У 5 випадках виділено грип А (Н1N1), у 4 - грип А.

«Проведений аналіз летальних результатів показав, що за медичною допомогою своєчасно звернулося 44% померлих, 55% належали до груп ризику по супутнім захворюванням, всі померлі не щеплені проти грипу», - додали в прес-службі.