У Львові встановлюють походження їдкого запаху в приміщеннях університету ветмедицини

У Львові встановлюють походження їдкого запаху в приміщеннях університету ветеринарної медицини, за якого навчальний процес припинявся в одному з навчальних корпусів закладу.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 березня о 09.50 в навчальному корпусі біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій на вулиці Пекарській, 50, під час навчального процесу студенти почали масово скаржитися на їдкий запах невідомої речовини.

З будівлі евакуювали 160 осіб викладацького складу і студентів. Постраждалих немає, йдеться в повідомленні.

Навчальний процес для них був продовжений в інших корпусах університету. До 13.00 проводилося провітрювання приміщень навчального корпусу.

На місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області та міста Львова у складі 12 осіб та 4 одиниць техніки.

Причини події і походження їдкого запаху - з'ясовуються.