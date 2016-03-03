У Кіровоградській області кількість летальних випадків від пандемічного грипу збільшилась до 9

У Кіровоградській області кількість летальних випадків від ускладнень пандемічного грипу збільшилась до 9.

Як повідомили в управлінні Держсанепідслужби у Кіровоградській області, з 22 лютого по 2 березня зареєстровано 2 смерті, одна - у Кіровограді, інша – у Добровеличківському районі.

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» серед обстежених хворих із тяжким перебігом у 19 осіб виявлено збудники ГРВІ, з яких у 9 осіб - антигени вірусу грипу типу А (Н1N1), у 10 – антигени вірусу парагрипу.

Тижневий показник рівня захворюваності в області становив 54,31 випадки на 10 тис. населення, що нижче епідпорогу на 21,2% (епідпоріг для 08 тижня – 68,9).

Всього за тиждень на ГРВІ захворіло 5289 осіб, з них дітей – 3534 (67%). На 14% знизилась кількість хворих з тяжким перебігом захворювання, до лікарень області госпіталізовано 511 хворих, з них 334 дитини.

Епідемічна ситуація залишається напруженою в 4 районах області, де спостерігається перевищення епідпорогів більше ніж на 50%, а саме: у Бобринецькому - в 2,8 раза, Кіровоградському - в 2,5 раза, Компаніївському - вдвічі та Долинському районі - на 86%.

Ще на п’яти територіях фіксується перевищення епідпорогів від 10 до 32%: міста Знам’янка та Світловодськ, Маловисківський, Олександрівський і Петрівський райони.