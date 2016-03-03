74% матерів не відмовилися від грудного вигодовування на Донбасі, ‒ Джованна Барберис, голова ЮНІСЕФ в Україні

74% матерів Донбасу продовжують грудне вигодовування в умовах надзвичайної ситуації, що склалася на сході України. Це відбувається завдяки продуктовій допомозі та інформаційній підтримці з боку ЮНІСЕФ та Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Вік кожної п'ятого дитини, що одержує дитячу продуктову допомогу від Штабу, становить від народження до року. Тому в минулому році Гуманітарний штаб приєднався до ініціативи ЮНІСЕФ щодо популяризації грудного вигодовування і впровадив програму підтримки годуючих матерів в кризовій ситуації. В процесі надання допомоги для нас дуже важливо, щоб діти Донбасу росли здоровими та щасливими», ‒ розповіла координатор Штабу Римма Філь.

Читайте також500 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова дітям ДонбасуЗа чотири місяці, з моменту оновлення складу дитячих продуктових наборів сім'ям, в яких є малюки у віці до 11 місяців, було видано 29,5 тисяч наборів для підтримки годуючих матерів і 10,2 тисяч наборів, які складаються з дитячих сумішей. Абсолютна більшість жінок Донбасу (74%) підтримали грудне вигодовування. І сьогодні міжнародні експерти ЮНІСЕФ визнають успішний досвід Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«Три з чотирьох жінок, які мають дітей від 0 до 11 місяців і отримують гуманітарну допомогу Штабу, вибрали продуктовий набір для годуючих матерів, що свідчить про те, що діти отримують грудне молоко. Наші спільні зусилля з популяризації грудного вигодовування серед матерів, що постраждали від конфлікту на Донбасі, стали дуже результативними. Це сталося тому, що Штаб за підтримки ЮНІСЕФ активно пропагує грудне вигодовування серед матерів Донбасу, і надає не тільки гуманітарну допомогу продуктами, але і консультаційну підтримку годуючим мамам», ‒ говорить Джованна Барберис, Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Ефективними заходами для досягнення позитивного результату стали:

введення заяви на отримання продуктів або сумішей, як факт прийняття відповідальності матері за здоров'я своєї дитини;

видача збалансованих за складом продуктових наборів, що відповідають основним рекомендаціям ЮНІСЕФ;

розповсюдження плакатів та буклетів по всіх пунктах видачі наборів Штабу;

тренінги та семінари для співробітників Штабу від експертів ЮНІСЕФ про переваги грудного вигодовування.

«В ситуації системної кризи і невизначеності на Донбасі можна було б просто видавати продуктову гуманітарну допомогу. Але Штаб Ріната Ахметова завжди працює над програмами з любов'ю і турботою про людей. Процес вдосконалення надання допомоги не припиняється ні на хвилину. Штаб буде продовжувати надавати інформаційну підтримку та консультування годуючим матерям з урахуванням рекомендацій українських і міжнародних експертів», ‒ запевнила Римма Філь.