У Чернігівській області кількість смертей від ускладнень грипу зросла до 19

У Чернігівській області з початку епідсезону від ускладнень грипу померли 19 осіб.

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідслужби в Чернігівській області, в Ніжині зафіксовано 2 летальних випадки, Куликівському, Варвинському, Ніжинському та Щорському районах - по 1, в Чернігівському районі - 3 випадки і найбільше - 10 осіб померли від ускладнень грипу в обласному центрі Чернігівської області. Медики відзначають, що більшість померлих хворих належали до групи медичного ризику захворювання на грип, мали хронічні захворювання серця і легень, цукровий діабет, ожиріння. Крім того, в більшості летальних випадків мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.

Вчора в області захворіли на грип та ГРВІ 1010 осіб, з них 604 дитини (59,8%), госпіталізовано 45 хворих, у тому числі 27 дітей. Зареєстровано 46 випадків захворювання на грип у 5 районах та 2 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу не перевищує епідемічний поріг (- 45,8%).

По м.Чернігову, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, захворіло 289 осіб, з них дітей - 182 (63%). Захворюваність нижча рівня епідпорогу на 38,9%.

Результати вірусологічного моніторингу засвідчують, що епідемічний процес в області викликаний циркуляцією вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічний.