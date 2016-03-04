На Житомирщині ліквідували банду торговців наркотиками

На Житомирщині СБУ спільно з військовою прокуратурою та поліцією ліквідували банду з 6-ти торговців наркотиками та зброєю із району проведення антитерористичної операції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі СБУ у Житомирській області, бо банди, організатором якої виявився військовослужбовець Збройних сил, окрім представників криміналітету Житомира та Вінниччини, входили також капітан Національної гвардії та старший лейтенант поліції.

Зловмисники організували дві лабораторії з виготовлення амфетамінів. Розповсюджували психотропи на Житомирщині, Вінниччині та в районі проведення АТО. Щомісяця виготовлялося приблизно один кілограм синтетичного наркотику (орієнтовно 10 тис. доз). Також вони продавали зброю, яка цим же каналом надходила з району бойових дій.

В ніч на 4 березня правоохоронці затримали шістьох членів угруповання в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зараз відбувається дев’ять санкціонованих обшуків приміщень, які використовувались зловмисниками у Житомирі, Бердичеві та Козятині Вінницької області.

Правоохоронці вже вилучили готові психотропи, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, а також арсенал зброї та боєприпасів: автомат Калашникова, пістолети ПМ та ТТ, 42 гранати ВОГ до автоматичного гранатомета, гранату Ф-1, понад три тисячі набоїв калібру 5,45 і 7,62 мм.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів угруповання.