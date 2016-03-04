Переселенці в Слов'янському районі отримали допомогу від "мобільних" волонтерів

Переселенці у 3-х селах Слов'янського району отримали продуктові набори від мобільної бригади Штабу Ріната Ахметова. Допомогу отримали 178 осіб у селищах Черкаське, Райгородок і Маяки, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Наші волонтери забезпечили гуманітарною допомогою найбільш соціально незахищених переселенців. Велика частина з них – пенсіонери. Також набори отримали 19 сімей з малюками до 35 місяців і годуючі мами. Мобільні бригади Штабу продовжують видавати набори в населених пунктах Донецької області, де масово проживають переселенці. Наступний виїзд запланований у Артемівськ», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

З докладними графіками виїздів мобільних бригад Штабу в березні можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також500 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова дітям ДонбасуПроект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений у травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.

Читайте також74% матерів не відмовилися від грудного вигодовування на Донбасі, ‒ Джованна Барберис, голова ЮНІСЕФ в УкраїніВсього за час роботи мобільні бригади видали понад 104 тисячі продуктових наборів. Станом на 4 березня Штаб Ріната Ахметова видав 6 млн. 731 тис. дорослих і 503 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.