У харківському аеропорту у громадянина Швеції виявлена партія анаболічних препаратів

У харківському аеропорту у громадянина Швеції виявлена партія препаратів анаболічної дії вартістю майже 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора у ході спільних заходів співробітників Харківського прикордонного загону, СБУ та працівників ГФС в аеропорту Харкова вдалося запобігти незаконному переміщенню через кордон партії анаболічних препаратів.

Під час оформлення громадян на рейс «Харків-Стамбул» у правоохоронців викликав підозру один з пасажирів, громадянин Швеції. Чоловік помітно нервував. Під час поглибленої перевірки серед речей чоловіка були виявлені поліетиленові пакети з великою кількістю анаболічних препаратів - всього 9 найменувань. Товар вартістю майже 40 тис. грн вилучено, його передали представникам фіскальної служби.