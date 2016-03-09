У Полтавській області в результаті пожежі загинули 3 людини
16:56, 09 березня 2016Новини регіонів
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В ході огляду будинку працівники поліції і рятувальники виявили тіла господарів будинку - 42-річного чоловіка, його 40-річної дружини та їх малолітнього сина.
REUTERS
У Полтавській області вранці 9 березня в селі Мала Круча Пирятинського району в результаті пожежі загинула сім'я з 3-х осіб.
Як повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, в ході огляду будинку працівники поліції і рятувальники виявили тіла господарів будинку - 42-річного чоловіка, його 40-річної дружини та їх малолітнього сина.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Поліція і рятувальники встановлюють причину пожежі.
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