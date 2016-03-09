У Кіровоградській області кількість випадків смерті від пандемічного грипу зросла до 10

У Кіровоградській області станом на 9 березня зафіксовано 10 випадків смерті від ускладнень пандемічного грипу A(H1N1).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі області, минулого тижня зареєстровано один вірусологічно підтверджений летальний випадок від ускладнень грипу в Маловисківському районі Кіровоградської області. Загальна захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип знизилась на 11%. Обласний тижневий показник становив 48,26 випадки на 10 тисяч населення, що нижче рівня епідпорогу на 36,6%.

Всього за тиждень на ГРВІ захворіло 4700 осіб, з них дітей – 3169 (67%). На 22% зменшилась кількість хворих з тяжким перебігом захворювання, до лікарень області госпіталізовано 399 хворих, з них 257 дітей.

Епідемічна ситуація залишається напруженою в двох районах області, де спостерігається перевищення рівнів епідпорогів на понад 50%, а саме: в Кіровоградському та Маловисківському.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 березня у Кіровоградській області епідемічна ситуація залишалася напруженою в 4 районах області, де спостерігалося перевищення епідпорогів більше ніж на 50%: у Бобринецькому - в 2,8 раза, Кіровоградському - в 2,5 раза, Компаніївському - вдвічі та Долинському районі - на 86%.