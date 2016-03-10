У Львові доставили в лікарню двох робітників - постраждали через зсув грунту
09:22, 10 березня 2016Новини регіонів
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Під час проведення будівельних робіт стався зсув ґрунту в м.Львові по вул. У.Кравченко.
Постраждалі перебувають у важкому стані / Фото: УНІАН
У Львові через зсув під час будівельних робіт постраждали двоє робітників.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, в Службу порятунку «101» надійшла інформація про те, що під час проведення будівельних робіт стався зсув ґрунту в м.Львові по вул. У.Кравченко. В результаті події в траншеї виявилося двоє будівельників.
Рятувальники негайно виїхали на місце інциденту. Фахівці ДСНС провели роботи і врятували чоловіків. Постраждалі перебувають у важкому стані. Їх доставили в лікарню.
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