У Львові доставили в лікарню двох робітників - постраждали через зсув грунту

У Львові через зсув під час будівельних робіт постраждали двоє робітників.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, в Службу порятунку «101» надійшла інформація про те, що під час проведення будівельних робіт стався зсув ґрунту в м.Львові по вул. У.Кравченко. В результаті події в траншеї виявилося двоє будівельників.

Рятувальники негайно виїхали на місце інциденту. Фахівці ДСНС провели роботи і врятували чоловіків. Постраждалі перебувають у важкому стані. Їх доставили в лікарню.