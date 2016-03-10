У Бердянську стався вибух у багатоповерхівці, одна людина госпіталізована

У Бердянську стався вибух у багатоповерховому будинку. Один чоловік госпіталізований.

Як повідомив УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомлення про вибух надійшло в поліцію напередодні ввечері.

«9 березня о 16.25 в Бердянський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від служби "102" від невідомого чоловіка про те, що в під'їзді будинку по вулиці Перемоги стався вибух. З місця події каретою «швидкої допомоги» в місцеву лікарню доставили жителя будинку, 1998р.н., з пораненнями грудної клітки. За попередньою інформацією, саме у нього в руках вибухнув невстановлений предмет, імовірно – граната», - повідомили в поліції.

За неофіційними даними, на місці події працівниками слідчо-оперативної групи було виявлено предмет, зовнішньо схожий на чеку від гранати.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.