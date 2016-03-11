Міноборони отримало на медичні потреби 39,6 млн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

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"У січні-березні 2016 року Міністерство оборони отримало на медичне забезпечення із державного бюджету за загальним фондом 39,6 млн грн, з яких вже використано 20,2 млн: 18 млн - на закупівлю медикаментів, 0,5 млн - на оплату стоматологічних послуг для військовослужбовців, а решта - на оплату продуктів харчування, комунальні послуги санаторно-курортних закладів та на ремонт і обслуговування медичної апаратури", - зазначила Гаврилюк.

Також вона додала, що від громадян військово-медичним закладам надійшло матеріальної допомоги у вигляді медикаментів та обладнання на суму понад 183 млн грн.