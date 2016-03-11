На Тернопільщині кількість смертей від пандемічного грипу зросла до 8

Вірус грипа / newsru.co.il

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у Тернопільській області, загалом кількість смертельних випадків від ускладнень пандемічного грипу зросла до 8-ми.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ в області становить 32,2 випадки на 10 тис. населення при епідпороговому значенні 52,5 випадки на 10 тис. населення.

У санепідслужбі відзначають зниження захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 10,8% (3438 проти 3847 випадків).

Питома вага дітей становить 56,2% від усіх захворілих (1933 осіб), дітей шкільного віку – 53,6% (1037 осіб) від усіх захворілих дітей.

За тиждень було госпіталізовано 279 осіб, із них 187 (67%) - діти до 18 років.

Епідситуацію в області із захворюваності на грип та ГРВІ характеризують як стабільну. Показники захворюваності відповідають середньорічному рівню для відповідної пори року.