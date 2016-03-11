У Чернівцях через пожежу у школі-інтернаті вночі евакуювали понад 100 осіб

У Чернівцях в ніч на 11 березня горіла будівля комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, близько 3:30 в школі-інтернаті, який знаходиться на вулиці Винниченка, сталося загоряння в одному з приміщень на першому поверсі триповерхової будівлі.

Один із співробітників навчального закладу, відчувши запах диму, викликав пожежників. На момент виявлення пожежі вогонь охопив площу 57 кв. м.

Вже через 3 хвилини після виклику на місці події працювали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №2 обласного центру. Через сильне задимлення існувала загроза для дітей та обслуговуючого персоналу закладу, які перебували всередині, тому рятувальники вивели всіх людей на вулицю. Всього з приміщення було евакуйовано 94 дитини і 7 дорослих. Одночасно з евакуацією людей рятувальники проводили роботи по ліквідації пожежі. Рятувальники локалізували пожежу, запобігши перекиданню вогню на інші приміщення будівлі. Надалі пожежу було ліквідовано.

Вогнем знищено меблі, техніку, закопчені стіни будівлі. Завдяки злагодженим та чітким діям рятувальників від знищення було врятовано будівлю школи-інтернату.

Всього до ліквідації пожежі від Управління ДСНС України в Чернівецькій області залучалось 8 одиниць техніки та 20 осіб особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється.