У Кіровоградській лікарні відкрили нові відділення

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, у відкритті взяли участь керівники міста та області.

Ремонтно-будівельні роботи приміщення під паліативне відділення було розпочато у серпні 2015 року. Згідно з проектом, проведена реконструкція будівлі для розміщення паліативного відділення на 15 ліжок, з кімнатами для медичного персоналу, волонтерів, родичів.

За словами головного лікаря центральної міської лікарні Олександра Артюха, на реконструкцію будівлі для хоспісу, а також на придбання меблів та медичного обладнання було витрачено близько 3 млн грн.

Відремонтоване дитяче інфекційне відділення розраховано на 25 ліжок, у тому числі є п’ять ліжок для дорослих. Ремонт приміщення, закупівля меблів та медичної апаратури коштували понад 1 млн грн.

«На 2016 рік у нас заплановано продовжити ремонт цього відділення. Зокрема, виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень на ремонт другого поверху та іншого боку приміщення, а також палат інтенсивної терапії», - зазначив Артюх.