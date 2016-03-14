У Черкаській області зафіксовано 13 випадків смерті від пандемічного грипу
10:20, 14 березня 2016Новини регіонів
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У Черкаській області станом на 11 березня зафіксовано 13 випадків смерті від ускладнень пандемічного грипу A(H1N1).
REUTERS
Як повідомили УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі області, цього тижня зареєстровано 1 вірусологічно підтверджений летальний випадок від ускладнень грипу у Черкасах. У секційному матеріалі виявлено фрагмент РНК вірусу грипу А(H1N1-пандемічний).
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Загалом з жовтня 2015 року, з початку епідсезону, через ускладнення від пандемічного грипу в області померло 13 осіб старших вікових груп: 6 - у Черкасах, 2 - в містах Сміла та Умань по одному, Городищенському, Звенигородському та Чорнобаївському районах.
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