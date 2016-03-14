Дніпропетровська дитяча лікарня отримала найсучасніші апарати штучної вентиляції легенів

Прилади шведського виробництва придбали бюджетним коштом.Обладнання вже працює в реанімації для новонароджених, компенсуючи пацієнтам вагою близько кілограма дихальну недостатність, повідомляє 5-ий канал. Медики кажуть: термін перебування на штучній вентиляції малюків тепер скоротиться на 2-3 доби. Лише в цій лікарні такої допомоги щороку потребують понад двісті новонароджених.

Завідувач віддаленням анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Денис Сурков пояснив переваги нового апарату так: "Дитина спить – апарат за нього дихає, якщо дитина буде прокидатися, захоче дихати з іншою частотою, з іншими інтервалами, з іншою величиною вдиху – він буде дихати саме так, як ця дитина хоче. Через це ми не витрачаємо лікарські препарати для медикаментозного сну, через це ми уникаємо ускладнень при штучній вентиляції легенів".

У свою чергу, директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Наталя Будяк пообіцяла: цього року планується закупівля обладнання в область більш ніж на 150 мільйонів гривень, тому "буде ще багато новинок".