У Києві вночі та вранці 15 березня очікується мокрий сніг

У Києві вночі та вранці 15 березня очікується місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла. Вітер північний, 5-10 м/сек.

Читайте такожБабак Тимко II "передбачив" ранню, але затяжну веснуКрім того, 16 і 17 березня в Києві мінлива хмарність, 16 березня опадів не очікується, 17 березня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/сек.

Температура вночі 16 березня 1-3° морозу, 17 березня близько 0°, вдень 4-6° тепла.