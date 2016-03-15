В Одеській області рятувальники дістали з-під уламків будинку, що вибухнув, 4-річну дівчинку

В Овідіопольському районі Одеської області рятувальники дістали з-під уламків будинку, що вибухнув, 4-річну дівчинку, пошуки другої дитини тривають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, вчора близько 19.00 рятувальники дістали з-під завалів дівчинку. «Зараз вона перебуває у районній лікарні», - зазначили в прес-службі. Пошуки другої дитини тривають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у селищі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області в приватному житловому будинку стався вибух газового обладнання, в результаті чого будова обвалилася і загорілася.

Загинув господар будинку, його дружина з численними травмами госпіталізована в районну лікарню. Двоє дітей 4-х і 6-ти років опинилися під завалами в підвальному приміщенні.