Вінниччина: у покинутому будинку виявлено понад 9 тис ламп, що містять ртуть

У Вінницькій області в одному з покинутих будинків у с. Біликівці Жмеринського району місцеві жителі виявили стихійне звалище люмінесцентних ламп, що містять ртуть.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у Вінницькій області, повідомлення про знахідку рятувальники отримали 14 березня.

Власника звалища поки що виявити не вдалося. За фактом події порушено кримінальну справу. Рятувальники спільно з обласним управлінням екології, власниками об'єкта і місцевими органами влади вживають заходів з очищення місцевості, рекультивації грунту і подальшої утилізації даних предметів.

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