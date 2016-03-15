На окупованій території Донбасу фіксується високий рівень смертності немовлят

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу.

Представник СБУ розповів про ситуацію у сфері охорони здоров’я на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

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“Відбулося протягом 2015 року дуже різке зниження рівня народжуваності у два рази на території, непідконтрольній українській владі”, - наголосив Ткачук.

Також він заявив, що “фіксується дуже високий рівень смертності серед немовлят”.

“У закладах охорони здоров’я на території так званих “ДНР” та “ЛНР” укомплектованість медичними кадрами складає приблизно 50%”, - заявив Ткачук.