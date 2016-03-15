На окупованій території Донбасу фіксується високий рівень смертності немовлят
Служба безпеки України заявляє, що на окупованій території Донбасу фіксується високий рівень смертності серед немовлят.
На окупованій території Донбасу фіксується високий рівень смертності серед немовлят / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу.
Представник СБУ розповів про ситуацію у сфері охорони здоров’я на окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Читайте такожВ СБУ розповіли, скільки отримали окупанти на Луганщині з Росії на виплату пенсій
“Відбулося протягом 2015 року дуже різке зниження рівня народжуваності у два рази на території, непідконтрольній українській владі”, - наголосив Ткачук.
Також він заявив, що “фіксується дуже високий рівень смертності серед немовлят”.
“У закладах охорони здоров’я на території так званих “ДНР” та “ЛНР” укомплектованість медичними кадрами складає приблизно 50%”, - заявив Ткачук.