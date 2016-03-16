Буковина: в учнів одного класу виявлено алергічний дерматит

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, 12 березня після закінчення другого уроку 14 учнів одного класу поскаржились вчителям на проблеми зі здоров’ям. Медичний працівник школи доставив дітей до поліклініки Сторожинецької центральної районної лікарні.

Медики оглянули дітей та діагностували в них алергічний дерматит. Оскільки госпіталізації діти не потребували, їх відправили додому на амбулаторне лікування під спостереженням сімейного лікаря. Як повідомила головний державний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко, після повторних поглиблених медичних оглядів, які були проведені 12 і 14 березня, стан здоров’я учнів визнано задовільним, у інших учнів школи ознак захворювання не виявлено.

«За результатами проведених лабораторних досліджень за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками показниками, повітря, вода та харчові продукти в школі відповідають нормативним значенням. Лабораторні дослідження тривають», - зазначила вона.

У прес-службі прокуратури Чернівецької області кореспонденту УНІАН повідомили, що за даним фактом слідчим відділом Сторожинецького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснює Сторожинецька місцева прокуратура.