Одеська міськрада виділила понад 72 млн грн на фінансування програми "Здоров'я" у 2016 р.

Одеська міська рада виділила понад 72 млн грн на фінансування програми «Здоров'я» у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на засіданні сесії.

Згідно з рішенням, з бюджету міста буде виділено 72,357 млн грн.

Кошти призначені на забезпечення пенсіонерів, хворих на гіпертонію, лікарськими засобами за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості, послуги по наданню невідкладної діагностичної та лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі, а також пацієнтам диспансерної групи з високим ризиком розвитку смертельних серцево-судинних захворювань.

Також планується закупівля інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет, діагностичних тест-систем для тестування населення на ВІЛ, медикаментів для профілактики і лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Крім того, виділені кошти будуть направлені на діагностику та моніторинг, закупівлю різного обладнання.

Як пояснив журналістам директор департаменту охорони здоров'я міськради Ігор Шпак, передбачена купівля реанімобіля для новонароджених, на що необхідно близько 4 млн грн, обладнання в дитячі поліклініки, лікарні, пологові будинки та амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 6 млн грн та інше.