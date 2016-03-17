Житомирська міськрада виділила 2 млн на ліки для невідкладної меддопомоги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час чергової сесії міськради.

Згідно з рішенням, 2 млн грн з міського бюджету спрямують на закупівлю найбільш необхідних медикаментів, які потрібні для надання невідкладної медичної допомоги.

Перелік цих медикаментів лікарні та травмпункти Житомира визначать найближчим часом.

Як зазначалося на сесії, "цих коштів має вистачити на певний час, зокрема, на 2 квартал цього року. Йдеться про закупівлю найбільш необхідних медикаментів, що потрібні людині для отримання невідкладної медичної допомоги, і які люди, як правило, купували останнім часом самі".