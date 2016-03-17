Волонтери з Волині передали на схід "швидку" та медикаменти

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинського УКРОПу, ця поїздка відбулася з ініціативи голови обласної ради, члена президії політради УКРОПу Ігоря Палиці. Головна мета поїздки – передача автомобілів, які перебували на балансі комунальних підприємств - ДВТП «Волиньфармпостач» та КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на потреби полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець». У Київській області волинські авто приєднаються до колони машин, які також транспортують у батальйон «Миротворець».

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Як йдеться у повідомленні, серед учасників поїздки - радник голови облради, голова Волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов.

За його словами, це ще не всі транспортні засоби, які будуть передані бійцям в зону АТО. Такого формату поїздки облрада організовуватиме і в подальшому.

Як розповів керівник волонтерського центру «Серце патріота», депутат Луцької міської ради від УКРОПу Сергій Балицький, у цій поїздці головний пункт призначення – Сєвєродонецьк. Цього разу вони також передають п’ять адресних посилок, а тому заїжджатимуть і у 54-ту ОМБР, і у 44-ту окрему артилерійську бригаду оперативного командування «Північ». Також заїдуть і до селища Луганського.

Як зазначає Балицький, зараз зросло замовлення на усілякі технічні засоби для військових – спецрукавиці, ліхтарі, маскувальні сітки. Працівники одного із кафе-ресторанів приготували для бійців смачні домашні страви – вареники зі шкварками та котлети, а господині з села Липин Луцького району напекли печива. Передадуть волонтери і теплі слова та вітання бійцям від волинських дітей, які вони втілили у своїх малюнках, аплікаціях та віршах.