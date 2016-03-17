Закарпаття схвалило програму підтримки людей з аутизмом

Закарпатська обласна рада ухвалила обласну цільову програму «Психолого-педагогічний та медико-соціальний супровід дітей та дорослих з розладами аутистичного спектру на 2016-2020 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії.

Як йдеться в документі, мета програми - реалізація державної політики в сфері психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу дітей та дорослих з розладами аутистичного спектру з боку держави; підтримка громадських організацій і благодійних організацій; фінансування заходів, пов'язаних з роботою в цьому напрямку в області.

Читайте такожРизик аутизму у дітей можна визначити за рухом очейСеред основних завдань програми, зокрема: своєчасне виявлення дітей і дорослих з розладами аутистичного спектру, підготовка фахівців. Також передбачається створення обласного інклюзивного ресурсного центру розвитку дитини (ОІРЦРР), облаштування для нього приміщення, забезпечення транспортними засобами.

Читайте такожНосії генів аутизму мають високий рівень інтелектуВ рамках програми передбачено також супровід і навчання батьків, організація інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах та ін.

Прогнозоване фінансування виконання програми становить 5,4 млн грн, з них 3,8 млн грн - з обласного бюджету, 715 тис. грн. - з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, 945 тис. грн заплановано залучити за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.