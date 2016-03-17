В Черкаській області з квартири вилучено наркотики на суму більш як 0,6 млн грн

У місті Умань Черкаської області правоохоронці вилучили у місцевої жительки наркотики, вартість яких за цінами "чорного ринку" становить понад 0,6 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Національної поліції в Черкаській області, працівники четвертого управління Департаменту протидії наркозлочинності 16 березня затримали 51-річну жительку міста Умань, яка причетна до зберігання та збуту наркотичних засобів на території міста та Черкаської області.

Під час проведення обшуку в її квартирі виявлено та вилучено 10 тис. доз концентрованого ацетильованого опію, амфетамін і 235 таблеток комбінованих лікарських засобів, а також 80 тис. грн, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів.

Як повідомив начальник четвертого територіального Управління Департаменту протидії наркозлочинності Роман Панасюк, за даним фактом слідчим відділом ГУ НП в області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

В даний час підозрювана затримана і взята під варту. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.