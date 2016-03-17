У Києві у вихідні дні очікується сніг та ожеледиця
18:14, 17 березня 2016Новини регіонів
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Протягом 19-20 березня в Києві очікується ускладнення погодних умов, пов'язане з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.
Очікується зниження мінімальної температури повітря до 2-7° морозу / Фото: УНІАН
У Києві у вихідні дні, 19-20 березня, очікується сніг та ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, протягом 19-20 березня в Києві очікується ускладнення погодних умов, пов'язане з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передбачається утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів, ожеледиця на дорогах, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, зниження мінімальної температури повітря до 2-7° морозу.
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