У Києві у вихідні дні очікується сніг та ожеледиця

У Києві у вихідні дні, 19-20 березня, очікується сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, протягом 19-20 березня в Києві очікується ускладнення погодних умов, пов'язане з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передбачається утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів, ожеледиця на дорогах, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, зниження мінімальної температури повітря до 2-7° морозу.