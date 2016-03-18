У Львівській області під час пожежі в гуртожитку постраждали 19 осіб

У місті Новий Роздол Львівської області під час пожежі в гуртожитку сімейного типу постраждали 19 осіб.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 березня о 17.20 на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку гуртожитку на вулиці Степана Бандери виникла пожежа.

Були евакуйовані 45 осіб. З них чотири людини, в тому числі дитина 2015 року народження, госпіталізовано у реанімаційне та травматологічне відділення лікарні міста Новий Роздол. Також у 15 осіб, з яких семеро дітей, діагностували отруєння продуктами горіння, їм надана медична допомога.

В результаті пожежі знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни в двох однокімнатних квартирах.

До гуртожитку припинена подача газу і електроенергії.

Для розміщення евакуйованих людей підготовлені приміщення в гуртожитках Новороздольского ліцею будівництва та побуту і Новороздольского професійного ліцею.

Пожежу ліквідували близько 20.00. Її причина з'ясовується. Проводиться дослідча перевірка.