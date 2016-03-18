У Київській області очікується сніг і похолодання до 2-6° морозу

18-21 березня в Київській області очікується сніг та мокрий сніг, посилення вітру і пониження температури повітря до 2-6° морозу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Київській області, за прогнозами синоптиків, погіршення погоди очікується вже сьогодні увечері - дощ з мокрим снігом. 19-20 березня прогнозується сильний сніг.

Незважаючи на це, співробітники поліції закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.