Одещина: в Роздільнянському районі через спалах АЧС оголошено карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, увечері 19 березня відбулася екстрена нарада у зв'язку зі спалахом захворювання в селі Миролюбівка Роздільнянського району. Нараду провели в. о. заступників голови Одеської ОДА Марія Гайдар і Соломія Бобровська.

«Виявити чуму вдалося після першого летального результату, що стався 17 березня. Труп тварини відправили у Київ на експертизу... На даний момент від чуми вже загинуло 36 свиней у 6 домогосподарствах», - повідомили у прес-службі.

Як відзначили в ОДА, карантин оголошено 19 березня і триватиме мінімум 40 днів із моменту вилучення останньої хворої тварини. Зараз перекриті всі виїзди з села, встановлено 2 карантинні поста, де чергує поліція і ветеринарна служба, а також викопані рови на п'ятьох об'їзних дорогах. З громадянами проводиться роз'яснювальна робота.

Як повідомили УНІАН у Роздільнянській РДА, пославшись на начальника районного управління ветеринарної медицини Олега Гнисюка, на території карантинної зони в особистих домогосподарствах перебуває 36 свиней, які будуть вилучені і знищені для недопущення поширення захворювання. Місцевим жителям, які зазнали збитків через спалах АЧС, буде виплачена компенсація, у цьому запевнило керівництво обладміністрації під час відвідування району.

«Створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації та проведено попередні розрахунки необхідних сил і засобів. У стислі терміни розроблено план заходів щодо недопущення поширення захворювання і ліквідації надзвичайної ситуації в Роздільнянському районі, створені карантинна зона, зона захисту і зона спостереження», - повідомили в райадміністрації.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.