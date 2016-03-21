У Вінниці відкрився центр реабілітації дітей з функціональними обмеженнями

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міськради, муніципальний центр «Гармонія» денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями раніше розміщувався у частині приміщення дитсадка площею 132 кв. м.

В 2012 році було прийнято рішення розширити можливості центру «Гармонія» до майже 800 кв м. На сьогоднішній день завершено обладнання нового приміщення усім необхідним устаткуванням і меблями. Загальна вартість проекту 8 млн грн, з них 5,5 млн – кошти з державного бюджету, 2,5 млн грн – з міського.

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Новий Центр зможе обслуговувати 40 осіб на добу. Відвідувати його можуть діти та молодь з функціональними обмеженнями від 7 до 35 років. В колишньому приміщенні було недостатньо кімнат та місця для індивідуальної роботи з відвідувачами. Центр не міг повною мірою задовольнити потреби населення у реабілітаційних послугах. Окрім того, за останні два роки зросла кількість молодих людей, які отримали інвалідність через військові дії на Сході. Вони є теж потенційними клієнтами закладу.

«Сьогодні у нас свято, і не тільки для тих, хто буде тут працювали, а й багатьох людей, яким тут буде корисно і затишно. Ми довгий час будували це приміщення. Але за цей час ми взнали багато цікавого, дізнались про нові технології, які ми могли тут застосувати», - розповіла директор Міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» Раїса Панасюк.