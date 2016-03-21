Кияни зможуть безоплатно обстежитися на туберкульоз та ВІЛ/СНІД

Всі охочі з 09:00 до 17:00 зможуть безкоштовно обстежитися на туберкульоз, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім діагностики стану легень, кияни та гості столиці матимуть також змогу пройти безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ/СНІД та проконсультуватися з лікарями-фтизіатрами, йдеться в повідомленні.

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Організатори акції: Департамент охорони здоров’я КМДА та благодійний фонд «ТБ Надія» за підтримки Міжнародної громадської організації «Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу».

Місце проведення заходу: вул. Бориспільська, 30-А.