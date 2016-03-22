У Черкаській області поліція виявила лабораторію з виготовлення амфетаміну

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник четвертого територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України Роман Панасюк, у помешканні 45-річного жителя Канева працівники поліції виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну.

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Під час обшуку 20 березня було виявлено та вилучено амфетамін, готовий для вживання та продажу, інгредієнти та приладдя для її виготовлення, а також бойову гранату РГД-5.

Вартість вилученої наркотичної речовини за цінами «чорного ринку» складає понад 0,2 млн грн.

За даним фактом слідчим відділом ГУ Національної поліції в області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час підозрюваного взято під варту.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого у Черкасах співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нарколабораторії, в якій виявили понад 10 кг амфетаміну.