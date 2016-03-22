У дитсадку Бердянська - спалах гострої кишкової інфекції

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер Бердянського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області Ігор Горецький.

«Сьогодні з ранку в цьому дитячому закладі працюють співробітники слідчо-оперативної групи Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області: збирають первинні матеріали, на підставі яких буде дана правова кваліфікація події», - повідомив Горецький.

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За даними головного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області, спалах гострої кишкової інфекції зафіксовано серед вихованців ясельної групи бердянського дитячого садка №37 «Пізнайко». До інфекційного відділення комунального закладу Бердянської міськради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» 21 березня з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 6 дітей.