У Житомирі відкриють хоспіс

В Житомирі буде відкрито хоспіс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин сьогодні о 16 годині на брифінгу в Житомирі.

«Розпочата робота над створенням першого міського хоспісу. Він буде відкритий в мікрорайоні Богунія, на вулиці Корабельній», - сказав Сухомлин.

Він уточнив, що такий заклад у місті відкриють вперше і за взірець візьмуть відомий хоспіс Святої Олени в Коростені, який почав діяти одним з перших в Україні. Як відомо, коростенський хоспіс діє на базі дільничної лікарні «Укрзалізниці», тут вже отримали допомогу понад тисячі осіб. Заклад фінансується, в основному, з благодійних джерел.

Читайте такожНа облаштування першого хоспісу в Одесі необхідно 9 млн грнЯк прозвучало сьогодні на прес-конференції, для виготовлення проектної документації хоспісу в Житомирі у міському бюджеті вже передбачено 250 тис. грн. Також зазначалося, що в даний час в Україні виникла необхідність створення державної програми розвитку подібних закладів.

Житомирський хоспіс, як і інші подібні заклади, буде діяти для допомоги невиліковно хворим.

Читайте такожУ Луцьку вперше в Україні створили дитячу виїзну службу "Хоспіс на дому"В цілому ж, за даними сайту Житомирської міськради, у 2016 році на утримання установ охорони здоров'я Житомира за рахунок державної медичної субвенції виділено лише 175 млн грн при мінімальній потребі в 231,4 млн грн. У той же час в місті вживають заходів для поліпшення якості медичних послуг.